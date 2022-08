– Felháborító és gyalázatos döntést hozott újra az Eger-ellenes koalíció, a baloldal és a Fidesz-frakció közösen. Közéletben megengedhetetlen stílusban zajlott a vita - mondta.

Kiemelte, hogy dr. Pajtók Gábor országgyűlési képviselővel, Szabó Róberttel a Heves Megyei Közgyűlés alelnökével, illetve Habis Lászlóval közös szakmai alapú egyeztetésen, konszenzusos döntés született, a város érdekében.

– Orojánék viszont ezeket sutba dobták, és újra a júniusban már megszavazott projekteket szavazták meg amelyek nem feltétlenül a város érdekét szolgálják. Ez árulás a saját pártjukkal és a várossal szemben is. Emellett hosszú hónapok munkáját is kidobták ezzel, meghiúsítva a mezőgazdasági iskola es a laktanya épületének cseréjét. Dacból megint betették az iskola épületét a Top Pluszba, így meghiúsítva, hogy az egyház és az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem megkapja ezt az épületet, és hogy a város megkapja helyette a laktanyát. Ez a horrorkoalíció szembe ment a jó szándékkal, a szakmával, az Egri Főegyházmegyével – mondta Mirkóczki Ádám. Hozzátette, szerinte be kell fejezni a súlyos közéleti csatározásokat.

– Oroján Sándor mozgatja a szálakat es Mirkóczki Zita ugrál, vagy fordítva? - fogalmazott Minczér Gábor. – Arcátlan, felháborító, hogy ez a bagázs mindenki szakmai véleményét megkérdőjelezik, például Habis László javaslatait is – tette hozzá.