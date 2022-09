Az alezredes azt is közölte: gépjárművezetőként ősszel sokkal körültekintőbbnek, óvatosabbnak kell lenni. Nagyon fontos, hogy magunk is készüljünk fel a megváltozott időjárási, látási és útviszonyokra. Ilyenkor gyakori az alattomos, foltokban elhelyezkedő köd. Aránylag jó látás mellett is váratlanul futhatunk bele a ködösebb területekbe, s a látótávolság az egyik pillanatról a másikra néhány méterre csökkenhet.

– Figyelemfelhívó lehet, ha a szembejövők tompított fényszórói világítanak – említette. – Noha ködöt még nem látunk, azért célszerű a saját lámpáinkat is bekapcsolni, és kellő követési távolságot tartva konvojban haladni. A ködbe általában teljes sebességgel rohanunk bele és ott pánikszerűen fékezünk. Aki mögöttünk halad, az menthetetlenül utolér bennünket. Ezt csak úgy védhetjük ki, hogy a ködös szakasz kezdetét észlelve még a jól belátható úton mérsékeljük a sebességet, beérve ne fékezzünk pánikszerűen és figyeljük a mögöttünk haladókat is.