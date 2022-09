Óriási vihar csapott le csütörtök délután megyénkre, még az Eger-patak is kiöntött a lezúduló vízmennyiség hatására. Mindez hatással volt a vasúti közlekedésre is, a MÁV közösségi oldalán közölte, hogy több vonalon, többek között a megyénket is érintő hatvani vonalon sem járnak a vonatok.

Mint írják, a Keleti pályaudvarról az időjárás okozta forgalmi akadályok miatt jelenleg a Budapest–Hatvan–Miskolc vonal felé közvetlen vonattal nem lehet utazni.

A Keleti pályaudvarról Rákosig a szolnoki, vagy békéscsabai vonatokkal utazhatnak. Rákostól Pécelig vonatpótló busszal lehet utazni. Pécel állomástól az Agria InterRégió vonatokat vehetik igénybe. Hatvanban átszállhatnak a Füzesabony, Miskolc, Szerencs, Tokaj, Nyíregyháza, Debrecen, Szolnok, Budapest-Nyugati pályaudvar felé közlekedő Tokaj vonatokra. Hatvanból utazhatnak tovább a Hernád-Zemplén InterCity vonatokkal Mezőkövesd, Miskolc, Szikszó, Forró-Encs, Hidasnémet, Kassa, illetve Szerencs, Sárospatak, Sátoraljaújhely felé.

A vonatok jelentős késésekkel közlekednek. Főként az elővárosi forgalomban vannak vonatkimaradások. A vasúttársaság a kényelmetlenségekért elnézést kér az utasoktól.