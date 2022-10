A vendégértékelések alapján a parádsasvári Kastélyhotel az ország legjobbika, ám most mégis szomorú hírt közölt Szélessy András, szállodaigazgató. A közösségi oldalukon jelezte, hogy bár folyamatosan osztottak-szoroztak, de november 1-e és december 1-e között a szálloda be kell, hogy zárjon a horrorisztikus áram és gáz árak miatt.

– A decemberi hónapot még próbáljuk megmenteni, novemberi vendégeinket hamarosan értesítjük e-mailben is. Ami viszont nagyon szomorú, hogy sajnos a mostani személyzet a jelenlegi felállásban már soha többet nem lesz együtt – írta.