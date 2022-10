A katasztrófavédelem évek óta részt vesz a véradás szervezésében a Katasztrófák Csökkentésének Világnapja alkalmából. A cél a vérkészletek feltöltése, a világnapon a donorok megemlékezhetnek a katasztrófák áldozatairól.

A vöröskereszt munkatársai ismerősek az egri tűzoltóságon, hiszen évente több alkalommal is kérik a tűzoltókat arra, hogy vérükkel is segítsenek. Most közel húszan igyekeztek életet menteni önkéntes vállalásukkal.