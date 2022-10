A szakmai tanácskozás a Végvár és kultúra címet kapta, az előadások pedig a végvárrendszer életében jellemző hadviselés, gazdasági, diplomáciai, építészeti tudás, tanulás és műveltség témákban hangzanak el.

– Nagy öröm számunkra, hogy ismét sikerült megrendeznünk ezt az eseményt. Az a különlegessége, hogy idén van a 40. évfordulója, ugyanis 1982-ben rendezték meg először – közölte a rendezvényt megnyitó dr. Ringert Csaba, a Dobó István Vármúzeum igazgatója. – Reméljük, mindazt a tudást, ami az itt előadó és kiállító kollégák sajátja, átadhatjuk a fórumon jelenlévőknek. Azt is reméljük, hogy nemcsak ismertetők, hanem kiadványok, kötetek formájában is megjeleníthetjük. A kollégák jelenleg is ezen dolgoznak, és bízunk benne, hogy ebben az évben sem törik meg a sorozat, és a továbbiakban is kiadhatjuk a kötetünket, ami a konferenciához kapcsolódó publikációkat tartalmazza.