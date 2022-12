Nagy port kavart nyáron, hogy a legforróbb, legaszályosabb időszakban az aldebrői Tóth és Tóth Pincészet, amely szőlő szaporítóanyagot is előállít, a vízszegény Tarna-patakból öntözött, emiatt az alsóbb részeken ki is száradt a meder, eltűnt belőle az állatvilág. Nemrégiben Bort isznak és vizet szivattyúznak címmel nyújtott be kérdést a Belügyminisztériumnak Dudás Róbert, a Jobbik képviselője a Tarna-patak nyári aszályban való kiszivattyúzása ügyében. A képviselő kérdésére a napokban Rétvári Bence államtitkár válaszolt. Ebben arról tájékoztatta Dudás Róbertet, hogy a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság és a Heves Megyei Kormányhivatal Természetvédelmi, Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya a Tarna-patak öntözési célú igénybevétele és patakmederbe történő beavatkozás ügyében július 21-én helyszíni ellenőrzést tartott a vízfolyás Aldebrő és Kápolna közötti szakaszán.