Az ex-polgármester úgy értesült, hogy a mostani képviselő-testület döntött arról is, hogy őt ne idézzék be tanúként a munkaügyi perben, de ez a bíróság mérlegelése alapján a későbbiekben változhat.

– Biztosan megvan az oka, hogy egyesek mellőznének, így azonban nem tudom megvédeni a saját álláspontomat. Mindezek alapján kijelentem, hogy ha a jövőben engem vádolnak azért, mert az esetleges bírói döntés alapján a falu anyagi helyzete jelentősen megsínyli a jegyző leváltását – mert hogy az önkormányzatnak fizetnie kell az elmozdítása miatt –, azonnal feljelentem rágalmazásért, becsületsértésért. Természetesen, ha a per végkimenete nem pénzben mérhető, hanem például a munkaviszony visszaállításával záródik, azt is el kell fogadni – jelentette ki Laczkó Roland.

Püspöki Istvánné polgármesterrel ismertettük elődje állításait, aki a felvetésekre közölte: a hétfő délutáni testületi ülés is nyilvános, azt az interneten „élőben” közvetítik. Kivéve a személyi kérdéseket érintő napirendi pontokat, amelyekről zárt ajtók mögött tárgyalnak. A községvezető azt is elmondta, hogy arról majd a bíróságnak kell döntenie, hogy kiket idéz meg a jegyzőnő tárgyalására. Elismerte, hogy a képviselő-testület is tárgyalt és szavazott az ügyről, ugyanakkor hozzátette, hogy ez nem lehet hatással a bíróság állásfoglalására.