Megtartották első fogadóórájukat Nagyrédén az őszi időközi választáson mandátumot nyert önkormányzati képviselők, tájékoztatta portálunkat Siposné Fodor Judit polgármester.

– A polgármesteri hivatal házasságkötő termében zajlott alkalmon minden képviselő részt vett. Nagy örömünkre szolgál, hogy volt lakossági érdeklődés, és bízunk benne, hogy egyre többen élnek majd azzal a lehetőséggel, hogy bejönnek hozzánk. A képviselők átbeszélték az elmúlt időszakban hozzájuk befutó észrevételeket, panaszokat is, amelyeket a hivatal vezetésével és velem is egyeztettek. A fogadóóra után a grémium rövid tájékoztatást kapott arról is, hogy az idei költségvetés számai hogyan alakulnak az eddigi adatok alapján, milyen elvonásokkal, illetve megnövekedett bér- és járulékterhekkel kell ebben az évben számolnunk, továbbá milyen mértékű rezsinövekedés körvonalazódik az intézményháló és a közvilágítás terén. A következő képviselői fogadóóra február 9-én lesz a községházán – foglalta össze Siposné Fodor Judit.