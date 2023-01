– Örömünkre szolgál, hogy a madárgyűrűző programjaink mindig nagy népszerűségnek örvendenek, ezen alkalmakon szinte minden korosztály képviselteti magát. Így volt ez a mai napon is, ugyanis a kellemetlen időjárás ellenére több család apraja-nagyja velünk tartott – olvasható a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság hivatalos Facebook-oldalán.

Az előkészületek már hetekkel ezelőtt elkezdődtek az eseményre, a szervezők ugyanis finom csemegékkel igyekeztek odaszoktatni a környék azon madárfajait, amik szívesen látogatják télen az etetőket.

Mint írták, ennek meg is lett az eredménye: a délelőtt során számos egyedet sikerült az etetők közelében kihelyezett hálók segítségével befogniuk, majd a gyűrűzés után szabadon engednünk. A hálóba akadt madárfajok mind-mind gyakori vendégei az etetőknek, így akár otthon is megfigyelhetjük őket, de a résztvevők testközelből találkozhattak csuszkákkal, és a cinegefélék több fajával, így szén-, kék-, és barátcinegékkel is.