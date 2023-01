Petrik László, a település polgármestere portálunknak elmondta, a pályázatnak köszönhetően nagyobb mozgástere lesz az ifjú egerfarmosiaknak, s bíznak benne, hogy ezáltal még több család dönt majd úgy, hogy a helyi óvodába íratja be gyermekét.

– A meglévő épület mellé épül majd egy tornaszoba és egy sószoba, valamint mellékhelyiség felnőttek és gyerekek részére is. Most összesen 22 óvodásunk van – ismertette a polgármester.

Jelenleg egy csoportszoba van az óvodában, és egy csoport működik. A fejlesztésre szoruló gyerekeket külön helyiségben fogadják.

– A bővítéssel nagyobb tér áll majd a kicsik rendelkezésére, s télen is lehetőségük lesz tornázásra. Szabadtéren most is remek hely van a mozgásra, sok játék van a területen, de hideg időben nagy könnyebbséget jelent majd az új tornaszoba – fűzte hozzá Petrik László.

Közbeszerzésköteles a pályázat, így a munkálatok megkezdésének időpontját még nem tudják, de bíznak benne, hogy mihamarabb el tudják kezdeni a bővítést, és mielőbb birtokba vehetik a gyerekek a nagyobb területet.