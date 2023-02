A polgármester tisztában van azzal, hogy megváltoztak a szokások, sok dolgot online ügyintéznek, fizetnek az emberek, s nem a postával küldenek, fogadnak csomagot. Nem az a helyzet, ami volt 15 évvel ezelőtt. Ugyanakkor bizonyos szolgáltatásokra még van igény, s ezt akár valamelyik bolt is átvehetné. Az egyik élelmiszerbolt biztosan nem fog postát is működtetni, a másik viszont fölméri a lehetőséget. Hosszú távon még nem tudni, mi lesz, de a boltnak megérheti az üzemeltetés. Arról egyelőre nincs szó, hogy az önkormányzat is valamilyen módon szerepet vállaljon ebben, hiszen ez bonyolult konstrukció lehetne az állami társaság, egy magánvállalkozás és az önkormányzat között.

Fónagy Gergely szerint egyébként a takarékszövetkezeti kirendeltség megszüntetése kevesebb problémát okozott, sokan átjárnak a közeli Bélapátfalvára. Néhányan ezt addig is megtették, hiszen bevásárolni is átjártak a városba, és a pénzügyek intézését is összekötötték ezzel. A szövetkezeti épületet végül nem az önkormányzat vásárolta meg, hanem más, és fel is újították.

Mikófalva költségvetésében a legfontosabb, kötelezően ellátandó feladatokra lesz idén forrás, az a cél, hogy intézményeiket, közszolgáltatásaikat fenn tudják tartani, ennek megfelelően csoportosítanak át pénzügyi forrásokat.