– Tavaly csak a labdarúgás kapott ennyit, most összesen terveztek be ennyi sporttámogatást az idei költségvetésbe. Sőt a civil szervezetek támogatása is nulla a tervezet szerint, ezt ebben a formában nem fogjuk támogatni a költségvetés tárgyalásakor – vetítette előre Oroján Sándor.

A költségvetés tervezete már elérhető a város honlapján, a februári közgyűlési anyagok között. Civil szervezetek támogatására valóban nem fedeztünk föl benne külön sort, vagy elkülönített összeget. Sporttevékenységek során egyébként összesen majdnem 100 millió forint szerepel, ám ennek nagy része 76 millió forint egyesületek, illetve iskolák, óvodák vízfelület használatának támogatása.

A költségvetésről jövőhét csütörtökön dönt majd a közgyűlés.