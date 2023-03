Kovács F. László, az Egri Kertvárosi Civil Társaság képviselője kiemelte, az aláírásgyűjtés pártfüggetlen. Semmilyen pártpolitikai érdek nem kötődik hozzá.

– Tegyék félre az ellenérdekeket a pártok és a személyek, s koncentráljanak Eger jövőjére. Mirkóczki Ádám polgármester is csatlakozott a népszavazási kezdeményezéshez. Ezt kérem Pajtók Gábortól is, kérjük segítsen nekünk, hogy megvalósuljon a népszavazás – emelte ki. Kérdésünkre elárulta, a helyben aktív pártszervezetek közül a DK nem csatlakozott az aláírásgyűjtéshez, de nem is formált véleményt a népszavazás ellen.