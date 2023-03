A stratégia megállapításai szerint a legnépszerűbb túrázási területek a hazai középhegységek, melyek közül kiemelkedik a Mátra és az Országos Kéktúra útvonala. A kerékpáros túraútvonalak között rendkívül népszerűek a tókerülő utak, így a Tisza-tavi is. A Tisza-tó a víziturizmusban is kiemelt szerepet játszik. A síturizmust tekintve a legnépszerűbb hazai desztináció egyértelműen a Mátra és a Bakony. Vitorlázásban a legnépszerűbb és vitorlásturisztikailag a leginkább értelmezhető helyszín a Balaton, de a Tisza-tó is a helyszínek közé tartozik. A lovas turisztikai civil szervezetek, szolgáltatók és a turisták visszajelzései alapján ebben a szegmensben a hagyományosan preferált helyszínek az észak-magyarországi, észak-alföldi és dél-dunántúli régiók, a Kiskunság és a Bakony. Az extremitás határát súroló sziklamászás, a via ferrata, a siklóernyőzés és a kite surf kisebb figyelmet kap a stratégiában, de a legelsőben a Bükk az egyik kedvelt helyszín, a siklóernyőzésben pedig a Nagy-Eged hegy és a Kékestető. A kite surf esetében legnépszerűbb a Balaton és a nagyobb tavaink.

A stratégia sorra veszi az egyes intézkedéseket és ezek költségigényét. Szóba jöhet ugyanis 30-40 meglévő kilátóhely, vagy kilátópont felújítása, és 10-15 építése. Utóbbiakra legfeljebb kétmilliárd forintot szánnának. A program a jó gyakorlatok közt példának hozta föl Galyatetőt. Tervezik a tanösvények fejlesztését, felújítását, egy lombkorona tanösvény létesítését. Emellett országszerte húsz látogatóközpontot korszerűsítenének 2,5 milliárdból, s legfeljebb hármat építenének tízmilliárd forintból ott, ahol valós igény van rá. Modernizálnák a múzeumokat, kiállításokat.