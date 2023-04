– Színes és szélesvásznú lesz, s azon dolgozunk, hogy happy enddel végződjön – így kezdte Gyurcsány Ferenc a Demokratikus Koalíció (DK) elnöke kedd délután Egerben az Agria moziban beszédét. Gyöngyös és Verpelét után Egerben zárta a DK a két vármegyét érintő kihelyezett frakcióülését egy lakossági fórummal. Az esemény elején az egykori miniszterelnök arról beszélt, hogy tévúton jár Magyarország, szerinte hazánk egyértelműen a nyugati országokhoz tartozik.

– Mi azt gondoljuk, hogy a dolgunk olyan világot teremteni, amilyenben az osztrákok is élnek. Normális, egyszerű európai élet. A macska nem foghat egyszerre kint és bent is egeret. El kell dönteni, hol vagyunk. Az európai együttműködés sem tökéletes. Ahol két tucat nemzet képviselői ülnek, ott vita van. Miért, otthon nincs vita? Azért éles a magyar politikai helyzet, mert az alapkérdésben nem értünk egyet. Merre menjen az ország? Nincs a kormánynak azzal dolga, hogy a családok hogyan rendezik be az életüket, kit szeretnek. Abban van dolga, hogy minden gyerek beszéljen 14 évesen egy nyelvet. Hogy egyetlen nyugdíjas se fagyjon meg, mert nincs elég fa – fogalmazott.