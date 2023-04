– Valljuk, hogy a vadgazdálkodás a fenntartó természetmegőrzés kulcseleme, a vadászat pedig – a vadgazdálkodás részeként – egyik eszköze. Ezért tevékenységünk során a természetvédelmi szempontok érvényesülése kiemelkedő fontosságú. Ennek szellemében dolgozunk együtt természetvédelmi szervezetekkel, amelyek Természetvédelmi Szakbizottságunkban is képviseltetik magukat, és ezért köttetett korábban többoldalú megállapodás, ágazatok közötti együttműködés a vadászati és természetvédelmi ágazat szereplői között. A Vadászkamara véleménye megannyi egyeztetésen és különböző fórumokon is elhangzott már: a vadászok közössége – ahogy az egyebek mellett a közösségi médiában is tükröződik – elítél minden jogellenes cselekményt, különösen azokat, amelyek nem jogszerű vadászati körülmények következtében állnak elő. A borsodi esettel kapcsolatban megkerestük az illetékes szervezeteket, és tájékoztatást kértünk a történtekről. Amennyiben bizonyítást nyer, hogy az adott ügyben vadász volt a tettes, és fény derül a személyére, akkor a Vadászkamara saját hatáskörben eljárva is megtesz minden szükséges intézkedést. Az esetleges bírósági ítélettől függetlenül, az abból fakadó teendőink mellett ez esetben is érvényre fogunk juttatni minden lehetséges jogi és etikai szempontot – áll a kamara közleményében.

A szomszédos vármegyei portál egyébként úgy tudja, a természetvédelmi szakemberek azzal szembesültek: a jeladó adatai alapján a farkas nagy sebességgel, „közúton közlekedik”, ezért keresni kezdték a helyadatok alapján, végül Hidasnémeti közelében a Hernádból fogták ki.