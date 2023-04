Az átadón dr. Pajtók Gábor, a térség országgyűlési képviselője az emberi örökségnek számító természeti kincsek megőrzését hangsúlyozta, amelyeket kötelesség jó állapotban továbbadni az utódoknak. A vízzel kapcsolatban a takarékosságra és a szennyezés elkerülésére hívta föl a figyelmet, ebben az államnak is kiemelt felelőssége van. Mint mondta, Magyarországon minden településen kiépült a vezetékesivóvíz-hálózat és nagyrészt a csatorna is. Szót ejtett a víziközmű-társaságokról is, szerinte a Heves Megyei Vízmű Zrt. példásan teljesít. Fontosnak tartja a tudatformálást, azt, hogy meg kell őrizni az ivóvizek minőségét, és példásan kell tisztítani a szennyvizeket.

Mirkóczki Ádám, Eger polgármestere méltatta a város és a Heves Megyei Vízmű Zrt. együttműködését, kiemelve, a társaság félmillió embert lát el ivóvízzel. Örömét fejezte ki, hogy a város újabb kiállítótérrel bővült, amely nem csak a vízműnek, Egernek is fontos. Nem csak a múltról és a jelenről szól, hanem a jövőre vonatkozó felelősséget is hangsúlyozza. Ő is kiemelte a tudatosság formálását, amely szülők, nagyszülők, pedagógusok és embertársak közös feladata. Szerinte a Jóisten kegyelme a Kárpát-medence vize, a jövő problémája pedig a vízhiány lesz, amely fegyveres konfliktusokhoz is vezethet.

Mirkóczki Ádám, Eger polgármestere, Dr. Bánhidy Péter, a Heves Megyei Vízmű Zrt. Igazgatóságának elnöke, dr. Pajtók Gábor, Eger és térsége országgyűlési képviselője és Bárdos Zsolt, a Heves Megyei Vízmű Zrt. egri üzemegységének vezetője az eseményen

Forrás: Huszár Márk/Heves Megyei Hírlap

Az asszonyok örülnek, a férfiak bort isznak

Bárdos Zsolt, az idén hatvan éves Heves Megyei Vízmű Zrt. egri üzemegység-vezetője történeti áttekintést adott Eger vízellátásáról. A Petőfi téri vízmű közel száz éves, 1927-ben hozták létre, de a kiállításból kiderül, már előtte is voltak törekvések vezetékes ivóvíz-ellátásra, a nagy költségek miatt azonban ezek nem valósultak meg. Az 1-es kutat, amely ma is üzemel négyezer köbméter vizet ad, dr. Schréter Zoltán tervei alapján fúrták 1925-ben, a következő évben a szivattyútelepet és a csőhálózatot építették ki. Mivel a víz itt langyos, 20 Celsius fokos, tanakodtak azon, itt fúrjanak-e, az akkori tanácstagok úgy vélték, az asszonyok örülnek majd neki, a férfiak pedig úgyis bort isznak. A Hajdúhegyen vízmedence létesült, amelyet víztoronynak neveztek. Az akkoriak előre gondolkodtak, így a szennyvíz elvezetését és tisztítását is megtervezték, a jelenlegi telep pedig 1978. óta üzemel, azóta kétszer modernizálták, a szennyvíziszapot energiatermelésre és a mezőgazdaságban hasznosítják. A tisztítás jó minőségű, a tavalyi aszály idején a patak sok helyen kiszáradt, az Eger-patak alsó részén a tízezer köbméternyi tisztított szennyvíz tartotta fönn az élővilágot.

Dr. Bánhidy Péter, a társaság igazgatóságának elnöke emlékeztetett arra, hogy a civilizáció alapja a vezetékes vízellátás. A vízmű a város szíve, a vezetékek az artériák. Dr. Schréter Zoltánon, a kutat megfúró Zsigmondi Béla vállalkozón kívül három személyt emelt ki pohárköszöntőjében azok közül, akik szerepet játszottak a vízműtelep létrehozásában. Trak Gézát, Eger 1924-1935 közötti polgármesterét, Hevesy Sándort, a vízműtelep tervezőjét, aki örökös főmérnök is lett, műemlékek megőrzése, a vár föltárása is fűződik a nevéhez. A harmadik személy pedig Ringelhann Béla gépészmérnök, a város gépüzemvezetője.

Kampány a tudatos vízhasználatért

Orosz Boglárka, a Heves Megyei Vízmű Zrt. HR munkatársa lapunknak az európai uniós támogatásból megvalósult programról elmondta, KEHOP forrásra pályázhattak a víziközmű ágazat képviselői. Szemléletformáló programot indíthattak, amelynek keretében a lakosságot tájékoztatták az ivóvíz felhasználásról és a szennyvízelvezetésről. Ennek célja az volt, hogy az emberek tudatosabban használják a tiszta ivóvizet, s ne tegyenek kárt a csatornarendszerben, átemelőkben. Elmondta, 75 millió forintot nyertek, ennek negyedét tette ki a Petőfi téri gépház felújítása és a kiállítás berendezése. Ezen kívül programokat szerveztek általános és középiskolások számára, voltak iskolákban, rendeztek rajzversenyt, fotópályázatot, kérdőíves felmérést. szerveztek üzemlátogatásokat, volt polgármestereknél. A gépházban nyílt kiállítással minél több korosztályt szeretnének megszólítani, hogy megtudják, milyen fontos a vízmű, ismerjék meg a szennyvíz hasznosítását. Általában bejelentkezés alapján fogadnak látogatókat, egész évben várnak iskolai csoportokat, de magánszemélyek is bejelentkezhetnek.