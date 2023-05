A besenyőtelki könyvtárban nagy hangsúlyt fektetnek a közösségépítésre. Nem csak a helyieket kívánják bevonni a programokba, a környékről is sokan érkeznek, s mindig szívesen látják őket. Ebben az évben egyebek között a magyar kocsizás és fogathajtás kultúrájáról is szó esett már Besenyőtelken, valamint bemutatták egy helyi költő legújabb verseskötetét is.

A napokban újabb előadást tartottak a könyvtárban, ahol dr. Kalina József nyugalmazott fővárosi törvényszéki tanácselnök beszámolóját hallgathatták meg az érdeklődők.

– Nagy örömömre sokan voltak kíváncsiak a legutóbbi programunkra is, ahol kiderült, hogy dr. Kalina József több évtizeden keresztül a legsúlyosabb élet elleni bűncselekményeket tárgyalta. Többek között a Teréz körúti robbantó és a magyar alvilág egyik legismertebb alakja, Tasnádi Péter ügyében is ő hozott ítéletet. Mesélt a tavaly megjelent, Bűnügyi történetek című könyvéről is – mondta el portálunknak Kristonné Kovács Rita könyvtáros, aki azt is megjegyezte, a jövőre nézve is vannak tervei, ezentúl is újabb programokat szervez majd. Még folynak az egyeztetések, de úgy tervezi, nyár elejére meghívja Lóczi Tamás atyát, teológiai tanárt, az egri Főegyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatóságának elnökét, hogy "lelki fitness" témában tartson előadást a könyvtárukban.