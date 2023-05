A noszvaji XX. századi életmódot bemutató tárgyakat ajándékoztak a Dobó István Vármúzeum részére. A részleteket a csütörtöki sajtótájékoztatón mondták el. Az ajándékozó Nagy Dénesné szülei, Csufor Kálmánné Sánta Olga és Csufor Kálmán által használt tárgyak között megtalálhatók egyebek között ruhadarabok és háztartási eszközök is.

Császi Irén, a vármúzeum néprajzkutatója, főmuzeológusa elmondta, 123 tételből áll a tárgy-együttes, s június 24-én, a múzeumok éjszakáján a nagyközönség számára is bemutatják a legkiemelkedőbb darabokat.

Dr. Ringert Csaba, a vár igazgatója felhívta a figyelmet, hogy nagyon örülnek az ajándékozásnak, s a továbbiakban is szívesen fogadják az ilyen jellegű felajánlásokat. Arra is kitért, az országos programsorozathoz, az emlékhelyek napjához ismét csatlakozik az egri vár is, május 13-án egész nap számos izgalmas eseménnyel várják a látogatókat. Egyebek között fegyverbemutatókat, tárlatvezetéseket szerveznek.

Ringert Csaba, a Dobó István Vármúzeum igazgatója, Császi Irén, a Dobó István Vármúzeum Gyűjteményi osztályának néprajzkutatója és Rákóczi Gergely, a A Dobó István Vármúzeum régésze

Forrás: Huszár Márk/Heves Megyei Hírlap

– A nemzeti-és a történelmi emlékhelyek napján levetítjük az 1552 című filmet, s a forgatás résztvevői közül többen is részt vesznek majd az eseményen, ahol műhelytitkok is kiderülhetnek a 11 órakor kezdődő pódiumbeszélgetés részeként. Délután pedig Kovács István színművésszel, az Egri csillagok film szereplőjével beszélgetünk – részletezte dr. Ringert Csaba.

Az emlékhelyek napjának teljes programja megtalálható a vár honlapján.

A sajtótájékoztatón arra is kitértek, hogy a tervek szerint május 15-én kezdődik meg a Nagy-Eged hegyi remetekápolna kutatása, régészeti ásatással. Június 1-ig tart majd a munka, és ez idő alatt iskolás csoportok jelentkezését is várják. Aki szeretne, mindenki bepillantást nyerhet a munkálatokba.