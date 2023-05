– A színház október óta keresi a megoldást a tarthatatlan helyzetre, amelyben lépni csak az önkormányzattal – mint az épület tulajdonosával – együtt tud. Folyamatosan egyeztettünk a szolgáltatókkal, s folyamatosan jeleztük az égető problémát az önkormányzat felé, az illetékes képviselők mellett felvéve a kapcsolatot az önkormányzat energetikusával is. Az áprilisi közgyűlésen nagy plénum előtt is sürgettem, hogy szülessen végre megoldás. A színház által márciusban jegyző úrnak megküldött irat, amelyben az önkormányzatnak igazolnia kellene, hogy az épület lakóépületként szolgál, máig sincs aláírva. Földvári úr pedig tegnap még úgy nyilatkozott, hogy a társasházzá alakítás nem járható út, egyébként is hosszadalmas és nagyon drága – hangsúlyozta a direktor.