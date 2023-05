A májusi rendes közgyűlésen tárgyalják a tavalyi városi költségvetés maradvány forrásait. Az 2022. évi összesített maradványa 17 milliárd forint melyből 15 a 2023. évi költségvetésben már tervezett összeg. A maradvány kötelezettséggel terhelt összege 675 millió forint. A szabad mozgástér tehát legfeljebb 1-1,5 milliárd forint. Az előterjesztés szerint az összegből jut önkormányzati cégek bérfejlesztésére, illetve felújításokra is.

Ismét napirenden lesz az óvodai és bölcsődei közétkeztetés témája, melyet már tárgyalt a grémium márciusban. az eredeti terv szerint kiszervezték volna egységesen az étkeztetést egy külsős cégnek, ám ez ellen több intézmény dolgozója és a szülők is hevesen tiltakoztak. Döntésük szerint újratárgyalást és további egyeztetést kellet lefolytatni minden szakirodával és az érintettekkel. Május 4-én a képviselők részére bejárást szerveztek, személyesen láthatták a konyhák állapotát. Valamint két olyan konyhát is megtekinthettek, amely a mai kor színvonalát mutatja. Az előterjesztés szerint az intézmények konyhái átlagosan felszerelte, mind fejlesztésre szorul. Többségük nem rendelkezik légtechnikai berendezéssel, mely a konyhai dolgozók munkakörülményeinek javítását szolgálná, illetve az élet és vagyonbiztonság szempontjából is elengedhetetlen. A konyhák kapacitása a tavalyi számokhoz képest naponta 1 ezer 244 adaggal több mint kellene, s a szabad kapacitás folyamatosan növekszik. Arra is kitértek, hogy a 10 főzőkonyhában 53 ember dolgozik, a logisztikai állománnyal együtt közel 70. Bérük tavaly 176 millió forint volt. A 10 főzőkonyha adagszámát figyelembe véve a szükséges létszám 25-26. Mindezek alapján azt állapította meg az önkormányzat, hogy a konyhák gazdaságtalanul működnek.

Az előterjesztésben 3 megoldást javasolnak. Az első szerint a közétkeztetést külső vállalkozás oldaná meg, ami a szöveg szerint azért jó, mert: több idő és energia jut az óvodapedagógiai feladatokra, a felszabaduló helyiségeket az óvodapedagógiai célokra lehet használni, évi 40-50 millió forint megtakarítás érhető el. A második javaslat a 10 főzőkonyha racionalizált összevonásával oldaná meg a helyzetet az igényelt adagszámoknak megfelelően és a fejlesztésekre fókuszálna. A harmadik megoldás egy működtető alá vonná a külön óvodai konyhákat ami szintén az adagszámok és egységes beszerzési rendszer kialakítása miatt lehet célszerű.

A tavalyi belső ellenőrzésekről is hallhatunk a csütörtöki ülésen, melyek többek között az Evatnál, a Gárdonyi Géza Színháznál, óvodáknál valamint az Agria Film Kft.-nél is zajlottak. Dr. Pápai Ákos (Mi Hazánk Mozgalom) pedig a közgyűlés áprilisi döntését vonná vissza mellyel 3 alapítványi fenntartású iskolának szavazott meg összesen 53 millió forint rezsitámogatást. Ezt azzal indokolja, hogy mivel állami feladatot látnak el, működésükhöz az állam normatív támogatást nyújt és valószínűsíthető, hogy az állam a finanszírozásukat ez után is támogatja, illetve kiegészítheti, nem célszerű jelen gazdasági körülmények között rezsitámogatást nyújtani.

„Ugyanakkor az önkormányzatnak a legelemibb körben is finanszírozási problémái vannak. Például az önkormányzati intézményi dolgozók inflációs terheinek csökkentése is hossza vitát váltott ki a helyi közéletben, mert nem könnyen megoldható. Jelen körülmények között felelős döntés, csak a három határozati javaslat újragondolása jelenthet.” – írja. Szeretné továbbá, hogy visszavonják azt a határozatot is, mellyel a Deák Ferenc utcai óvodaépület tulajdonjogát ingyenesen a Használó Tiszáninneni Református Egyházkerületnek átengedték.