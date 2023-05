Igazi fagylaltkülönlegességeket is lehet kapni a hevesi cukrászdákban, legutóbb a közösségi médiában jött velünk szembe az egyik bükkszéki fagyizó kifejezetten szemreméltó ajánlata. E szerint a Celestina nevet viselő, kék kerge kecske szimbólummal ellátott desszertet is megízlelhetjük, amely állítólag idén meghódítja majd a kék fagyi piacát. S hogy miből készül ez a furcsaság? Evidens módon kecsketejből, hozzáadott kék alga kivonattal, vagyis természetes színezékkel, amely még gyermekbarát is.

Máshol egyébként megkóstolható például a Szicília fantázianévvel ellátott jeges desszert, de találkoztunk már kenyér, illetve ibolya ízekkel is.

Detkovics Edit, az egri Sárvári Cukrászda ügyvezetője nemrégiben portálunknak kifejtette a tapasztalatait kereslet-kínálat ügyben. Elmondta, hogy csak úgy, mint a cukrászdák többsége, ők is nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy folyamatosan bővítsék a fagylaltválaszték repertoárját.

– Úgy tapasztaljuk, egyre többen keresik a laktóz-, glutén- és cukormentes verziókat. A hagyományos ízek, így például a vanília, a csokoládé és a karamell is a kedvencek közé tartozik, ezek folyamatos napi kínálatban vannak. Nagy népszerűségnek örvendenek a gyümölcsösek is, melyeket vegánok is fogyaszthatják. Valódi gyümölcsből készülnek, nem teszünk hozzájuk aromákat, színezőanyagokat sem, és úgy látjuk, a vendégeink örülnek annak, hogy az igazi gyümölcs ízét élvezhetik – nyilatkozta portálunknak Detkovics Edit.

Míg tavaly a 400 forintot találtuk soknak egy gombóc jeges desszertét, addig idén még inkább megemelkedtek az árak szűkebb hazánkban is. Szavazást is indítottunk, hogy megtudjuk, hol van az a lélektani határ, amennyit még hajlandók a hevesiek kifizetni egy adag fagyiért.