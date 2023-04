Mint mondta, a minőséget mindenképp szeretnék megtartani, a jelenlegi alapanyag árak mellett is.

– Az elkészítés és az összetevők módján nem változtatunk, ezért akaratunk ellenére kénytelenek voltunk emelni az árakon – jegyezte meg. Hozzátette, több alapanyagot külföldről rendelnek, például a belga csokoládét, holland kakaót, madagaszkári vaníliarudat, és a szicíliai pisztáciát, s ezek árára a forint-euró árfolyam nagy hatással van. Emellett pedig a hagyományos módon főzött fagylaltnak az energiaköltsége is nagyon megemelkedett az utóbbi időben, így ezek figyelembevételével kell kialakítaniuk az áraikat.

A megszokott helyek mellett új fagylaltozót is beharangoztak a közösségi médiában, prémium minőségű olasz desszerteket ígérnek. Egerben a felsővárosiak számíthatnak arra, hogy április végén új helyen is vásárolhatnak.

Tavaly arról számoltunk be, hogy 400 forintot is elkértek egy adagért jeges desszertét Egerben. Kíváncsiak voltunk, most hogyan alakulnak az árak. Meglehetősen sokszínű a felhozatal a városban, az biztos, hogy ízekből nincs hiány, és azok is kedvükre válogathatnak, akik nem fogyasztanak bizonyos összetevőket, például tejet vagy cukrot. Az árak széles skálán mozognak, annyi azonban biztos, visszasírhatjuk a tavalyi összegeket. A 400 forint most már szinte olcsónak számít, több helyen 430-460 forintot kérnek el egy gombócért, és van olyan is, ahol 600 forintba kerül egy adag fagylalt.

Forrás: Berán Dániel/Heves Megyei Hírlap

Egri olvasónk, Iváncsikné Bíró Orsolya portálunknak elmondta, családjuk legkisebb tagja még nem ehet fagyit, de így is hatan vannak, akik igen.

– Ha 500 forintjával számolok, és ha csak egy gombócot kér mindenki, akkor is háromezret fizetünk egy alkalommal. De ha ezt nyáron nézzük, amikor akár heti háromszor is ennénk, akkor az egy hónapra már 36 ezer forint lenne. Ezért úgy gondjuk, ilyen árak mellett egyszer-egyszer elmegyünk majd fagyizni idén nyáron is, a hangulata miatt, de sokkal kifizetődőbb számunkra, ha a boltban megvesszük a nagy dobozos jégkrémet. Így mindannyian fogyaszthatunk belőle kedvünkre, és olcsóbbra jövünk így ki – részletezte olvasónk.