Az elnök arról is beszélt, hogy idén őszre készül egy átdolgozott anyag az együttélésről, a zsidó vallás sajátosságairól, a zsidó és a keresztény vallás közötti párhuzamokról.

– A címe az lesz: Van-e a két vallás között kapcsolat? Alkalmas lesz arra, hogy az általános iskolák 12-14 éves diákjaihoz is tudjunk szólni. Erre volt már korábban egy-két kísérlet, de az anyagot úgy kell alakítani, hogy az egyértelmű legyen a kisebb gyerekeknek is. Ezen dolgozom most. És persze folytatjuk az beszélgetéssorozatunkat a felsőoktatás hallgatói körében is – közölte Weisz Péter.