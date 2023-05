Oklevelet és ajándékot kaptak az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen azok a hallgatók és témavezetőik, akik helyezéseket, vagy különdíjakat kaptak az idei Országos Tudományos Diákköri Konferencián (OTDK). A keddi ünnepségen dr. Juhász Tibor, az EKKE tudományos rektorhelyettese kifejtette, néhány napja a bajnoki címet nyert női vízilabda csapatot ünnepelték Egerben. Az EKKE áprilisban küldte csapatát az országos bajnokságra. A sportban is sokszor nehéz eldönteni, ki is a bajnok, de nehéz összehasonlítani és rangsorolni a tudományos és művészeti teljesítményeket is. Az pedig, hogy kinek a tudományos eredménye, művészi alkotása jobb, vagy szebb, az évtizedek múlva fog kiderülni. Ezen kívül az OTDK-n különdíjat adnak például azoknak a harmadik helyezetteknek, akiknél az országos döntőbe legfeljebb hatan kerültek be. Ezért ők minden első három helyezettet és különdíjast is bajnoknak tekintenek.

Az OTDK belépő a tudományos világba

Hozzátette, az OTDK a belépő a tudományos világba, be lehet kerülni a Tudományos Kiválóság Programba, idén Egerből egy ilyen pályázó akadt. Lehetőséget ad ezen kívül a továbbtanuláshoz, doktori iskolába való bekerüléshez és az Új Nemzeti Kiválóság Program ösztöndíjának elnyeréséhez. A helyezetteknek, különdíjasoknak további tanulást és kutatást, ösztöndíjprogramot javasolt. Mint mondta, erre a ciklusra 26 TDK helyezést vállaltak, annyit, mint az előző OTDK-n elértek, de azóta két campussal megfogyatkozott az intézmény. A szerepléstől az egyetem finanszírozása is függ. Az utolsó szekció (Tanulás- és Tanításmódszertani - Tudástechnológiai) előtt még 24 helyezésük volt az egrieknek, de nagy izgalmak után kiderült, 28-cal zártak. Megköszönte mindenki munkáját, amit a tanításon kívül a kutatásra rááldoztak.

Minden kar ért el eredményt

Dr. Verók Attila, az EKKE TDK bizottságának elnöke elmondta, az egyetem a tizenhat közül tíz szekcióban száz pályázót indított, akik nyolc első, tizennégy második, hat harmadik helyet és tizenegy különdíjat szereztek, ami szép teljesítmény. A legeredményesebben a Művészeti és a Tanulásmódszertani szekcióban szerepeltek az egri hallgatók. Minden karuk ért el eredményt, a Bölcsészettudományi és Művészeti Kar 27 helyezést hozott az egyetemnek, a Természettudományi Kar öt, a Pedagógiai Kar négy, az Informatikai Kar kettő, a Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar egy helyezést szerzett. A legsikeresebb témavezetők idén Molnár Zsolt, Horváth Dániel és Magyar Ágnes voltak, akiknek több hallgatója is szerzett helyezést, köztük első helyet. Külön megköszönte dr. Reichmann Angelika több évtizedes témavezetői munkáját, aki nem folytatja TDK elnöki munkáját.

A művészetekben különösen nehéz eldönteni, ki a jobb

OTDK szekciók és EKKE helyezettek:

Biológia Szekció

Különdíj: Ferge Dávid (biológia BSC), témavezető: Kiss Csaba, Dr. Cserkész Tamás

Fizika, Földtudományok és Matematika Szekció

Különdíj: Rostás Ádám (földrajz-történelem osztatlan tanári MA), témavezető: Dr. Sütő László, Dr. Polgári Márta

Humán Tudományi Szekció

2. helyezés

Burai Patrik (történelem–könyvtáros osztatlan tanári MA), témavezető: Dr. Bartók Béla

Doktorcsik Noémi (angol–magyar osztatlan tanári MA), témavezető: Dr. Reichmann Angelika

Kis Marcell (magyar–történelem osztatlan tanári MA), témavezető: Dr. Balogh Gergő

3. helyezés:

Juhász Anna (anglisztika BA), témavezető: Dr. Zsámba Renáta

Különdíj: Papp Zoltán (magyartanár – ének-zene osztatlan tanári MA), témavezető: Dr. Balogh Gergő

Vass Gergely (angol–magyar osztatlan tanári MA), témavezető: Dr. Reichmann Angelika

Közgazdaságtudományi Szekció

Különdíj: Bán Szabina (gazdálkodási és menedzsment BA), témavezető: Dr. Tánczos Tamás

11. Művészeti és Művészettudományi Szekció

1. helyezés:

Cseh Orsolya (grafikusművész osztatlan tanári). témavezető: Molnár Zsolt

Farsang Áron (tervezőgrafika MA), témavezető: Gyöngy Dániel

Juhász Viktória (képalkotás BA), témavezető: Dr. Horváth Dániel

Nagy Tünde (képalkotás BA), témavezető: Traub Viktória

2. helyezés

Balogh Katalin Gerda (zenekultúra BA), témavezető: Dr. Nagy Zoltán

Barati Noémi (grafikusművész osztatlan tanári MA), témavezető: Fábián Erika

Czikó Imola (grafikusművész osztatlan tanári MA), témavezető: Dr. Széplaki Gerda

Farkas Renáta (tervezőgrafika MA), témavezető: Zeman Zoltán

Makleit Fanni (grafikusművész osztatlan tanári), témavezető: Molnár Zsolt

Matyis Sára (tervezőgrafika MA), témavezető: Rudics Mónika

Sipos Eszter (képalkotás BA), témavezető: Vékony Dorottya

Timár Zoltán Krisztofer (képalkotás BA), témavezető: Bollók Csaba

Urbán Orsolya (grafikusművész osztatlan tanári), témavezető: Molnár Zsolt

3. helyezés:

Balázs Boróka Anna (képalkotás BA), témavezető: Kopasz Tamás

Dely Dominika (képalkotás BA), témavezető: Dr. Horváth Dániel

Dobosy Tímea (tervezőgrafika BA), témavezető: Szigeti G. Csongor

Páll Adél (tervezőgrafika BA), témavezető: Sipos Levente

Szánthó Boglárka (tervezőgrafika MA), témavezető: Rudics Mónika

Különdíj:

Eszenyi Panna (tervezőgrafika MA), témavezető: Zeman Zoltán

Tolnay Lili (tervezőgrafika MA), témavezető: Rudics Mónika

14. Tanulás- és Tanításmódszertani – Tudástechnológiai Szekció

1. helyezés:

Ambrús Enikő Martina (szociálpedagógia MA), témavezető: Dr. Magyar Ágnes

Ecsegi Erik (magyartanár – történelem és állampolgári ismeretek tanára, osztatlan), témavezető: Dr. Takács Judit

Murár Nóra (gyógypedagógia BA), témavezető: Dr. Dávid Mária

Vas Gábor Tamás (könyvtártudomány MA), témavezető: Lengyelné Dr. Molnár Tünde

2. helyezés:

Szabadkai Vanda (neveléstudomány MA), témavezető: Dr. Virág Irén

Különdíj:

Albertusz Tibor Kristóf (matematika–fizika osztatlan tanári), témavezető: Dr. Kovács Zoltán

Honti Lívia (óvodapedagógia BA), témavezető: Dr. Magyar Ágnes

Testnevelés- és Sporttudományi Szekció

2. helyezés:

Oldal Vivien Franciska (testnevelőtanár – média-, mozgókép- és kommunikációtanár, osztatlan), témavezető: Dr. Horváth Cintia

Különdíj: