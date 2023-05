- Bejelentetted már a kutad a jegyzőnél? - kérdezem ismerősömet, aki a kérdést nem tudja, s nem is akarja értelmezni. Azt mondja, ha bejelentené, biztos abban, hogy előbb-utóbb bírságot szabnának ki rá, ezt pedig nem kockáztatja. Húsz évvel ezelőtt baráti segítséggel fúrt kutat a saját kertjében, hogy öntözni tudja a veteményt. Engedélykötelezettségről akkor szó sem volt. Amióta felröppentek a hírek, hogy be kell jelenteni ez év végéig, ha ilyennel rendelkezik, csak egy újjal mutatott fityisz a válasz. - Kizárt - mondja. - Amit én egyszer bejelentek hivatalosan, abból semmi jó nem származik. Az a hír is elterjedt már a faluban, hogy hamarosan drónokkal készítenek légi felvételeket a portákról, és ahol kiszúrják a kutakat, ott a bírságot is hamarosan kiszabják.

Nos, úgy tűnik, ebből egy szó sem igaz. Ez év végéig van érvényben a jelenlegi kútamnesztia, amelynek lényege, hogy a korábban szabálytalanul létesített sekély mélységű kutakat bírságmentesen lehet bejelenteni a jegyzőnek. Így próbálnák felmérni pontosan, hány használatban lévő kút található az országban. Ez azonban úgy tűnik, lehetetlen vállalkozás.

Feltehetően ezzel függ össze, hogy a kerti kutakkal kapcsolatban újabb hír jelent meg a napokban. Ennek lényege, hogy 2024-től megszűnik a háztartási, kerti kutak és a mezőgazdasági öntözésre használt kutak létesítésekor jelenleg szükséges bejelentési kötelezettség és engedélyeztetésre sem lesz szükség – adta közre számos hírportál. Jövő januártól új, immár hosszútávú kútamnesztia lép életbe, a korábban engedély nélkül létesített sekély kutak automatikusan szabályosnak minősülnek.

A kutak körüli szövevényes szabályalkotásban próbáltunk eligazodni. Krizsanyik László, diplomás kútfúró mester érdeklődésünkre elmondta, egyelőre nem érdemes találgatni. Május végéig megalkotják a törvényhozók az idevonatkozó, új szabályokat, és amint az megjelenik a Magyar Közlönyben, mindenki könnyebben tudja értelmezni a rávonatkozó rendelkezéseket. Az ígérte, hogy ezt követően készséggel áll portálunk rendelkezésére.

Annyi azonban bizonyos, hogy aki most szeretne legálisan kutat fúratni a saját telkén, annak először a települési jegyzőhöz kell fordulnia, aki a víztérkép alapján engedélyt ad a művelethez. Ezt követően, s ennek birtokában érdemes a kútfúráshoz értő, hiteles szakembert felkeresni, aki a helyszínen győződik meg arról, hogy mi a további teendő, árajánlatot is ő tehet a költségekről. Ez a talaj minősége és számos tényező függvényében eltérő összeg lehet. Engedélyekkel, kivitelezéssel együtt több százezer forintos tétel is lehet a beruházás.

Megkérdeztük Tuza Gábort, Sirok polgármesterét is, hogy ő mit ajánl az érintett lakosságnak a kérdés kapcsán. Elmondta, ő is úgy gondolja, hogy nem kell elkapkodni a bejelentést. Augusztus végéig feltehetően biztosabbat tud mindenki az érvényes szabályozásról. Ha minden részlet tiszta, érthető, erre időben felhívják minden lehetséges fórumon a lakosság figyelmét.

Jövőre tisztább lesz a kép A hírek szerint 2024-től teljes mértékben mentesülnek a hivatali ügyintézéstől a háztartási, kerti kutak és a mezőgazdasági öntözési célú kutak tulajdonosai. Ez a gyakorlatban azt jelenti majd, hogy nem kell engedélyeztetési eljárás és nem lesz szükséges bejelenteni azokat az új, vagy már meglévő kutakat, amelyek mélysége nem haladja meg az 50 métert, nem érintik az első vízzáró réteget, háztartási és mezőgazdasági használatra szolgálnak, és vízkészlet-védelmi szempontból nem védendő területen találhatók. A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosításáról várhatóan még májusban szavaz az Országgyűlés, a szöveg társadalmi egyeztetése már lezárult. Az új szabályok elvileg jövő januártól léphetnek érvénybe.

(Főoldali képünk illusztráció Fotó: Shutterstock)