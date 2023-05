Jogi útra tereli Sáringer Károly az ügyet, miszerint két, 30 évvel korábban vett, majd visszaadott telefon miatt végrehajtás indult ellene, s lefoglalják 20 éves autóját és telkét. A csődbe jutott lízingelő céggel a telefonok visszaadásáról készült papír ugyanis nincs meg. Az esetről a Fejér Megyei hírlap számolt be április végén, azóta Sáringer Károly szerint rengeteg megkeresést kapott, akikkel beszélt, azok közül minden harmadik embernek volt már hasonló ügye, többen felajánlották a segítségüket, még egy budapesti sztárügyvéd is megkereste, hogy segíti az ügyét. A laphoz is érkeztek megkeresések olyan emberektől, akik készek akár ingyen jogi segítséget nyújtani, hogy sikerüljön végre tisztázni az ügyet. A jogi útra tereléstől azt várja a panaszos, hogy sikerül tisztázni és nem kell egyetlen fillért sem fizetnie a három évtizede húzódó ügy miatt.