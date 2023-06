A KHSZK igazgatója arról is beszélt, hogy ezentúl minden hónap 3. szerdáján 16 és 18 óra között a gyöngyösi Belváros téri Bori Mami Konferenciateremben tartják a rendezvényeiket, amelyhez az Ajándékdoboz Alapítvány nyújtja a támogatást. Minden alkalommal a témában jártas szakember – pszichiáter, pszichológus, mentálhigiénés szakember – vezetésével zajlanak a kávéházi hangulatú beszélgetések. A betegeket, a hozzátartozókat, a barátaikat, sőt, pusztán a téma iránt érdeklődőket is várják, de a szakembereket szintén: egyrészt a szemléletváltás, másrészt a további munkájukhoz szükséges ismeretszerzés céljából. Maka Piroska hangsúlyozta, a rendezvények regisztrációmentesek, a részvétel önkéntes és ingyenes. Egy-két héten belül indul az Alzheimer Café Gyöngyös honlapja is, amelyen többek között a foglalkozások témáit, a demenciával foglalkozó kiadványok, filmek ismertetőit teszik közzé, tette hozzá az igazgató.