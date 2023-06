Portálunk megkeresésére Pető Dorián Valér azt felelte, hogy semmilyen ítélet nincsen, mert van egy 15 napos lehetősége arra, hogy tisztázza a helyzetet.

– Annak idején egy paktummal várt engem Hiesz György, miután én kerestem meg először őt. Én naivan azt gondoltam, meg lehet beszélni vele a kialakult helyzetet. Ő a kommunikációs igazgatója, illetve a kabinetfőnöke társaságában várt egy előre megírt szöveggel. Arról volt szó, hogy ha azt kiteszem a facebook-oldalra, akkor ő visszavonja a pert. Én ennek eleget tettem. Az ellenkeresetet valóban későn adtuk be. Az ügy nem lefutott, csak most éppen áll. A bírósági meghagyással szemben a kézbesítéstől számított 15 napon belül az Egri Törvényszéknél benyújtható ellentmondásnak van helye. Ezt még nem nyújtottam be a 800 ezer forintos sérelemdíj ellen, de természetesen élni fogok a lehetőséggel. Ezt az összeget egyébként négy cikk – 2 olvasói, 2 saját írás – miatt szabták ki rám, darabját 200 ezerrel forinttal büntették. Mi is mozgolódunk. Kérdéseket küldtünk el a polgármesternek. Csütörtökön reggel kaptam a polgármestertől olyan levelet, hogy én az önkormányzat egyik dolgozójától az oldalon megvontam a hozzászólás lehetőségét, illetve nem moderálom a hozzászólásokat – azaz úgy gondolja, hogy nem tartottam be a feltételeket. Nem voltak ilyen feltételek – emelte ki Pető Dorián Valér.