– A téma minden tanévben más-más. Idén A haza minden előtt volt az elnevezés, 1848-49 magyar történéseinek feldolgozása várt a jelentkező csapatokra. A versenyünk célja kezdettől fogva a magyar nemzet és Magyarország történetének részletesebb megismerése az adott történelmi kor vagy időszak, illetve részterület tükrében, a digitális kompetenciák elmélyítését szolgáló, élmény- és felfedezés központú komplex tehetséggondozó projektmunka keretében. A verseny témái minden évben segítik az érdeklődő tanulók számára a történelemtudomány és a hagyomány által elismert történelmi tényekkel, szereplőkkel, eseményekkel való ismerkedést, a témára való rálátást, az abban való kutatást, elmélyülést. Tudatosodik a csapattagokban a nemzeti hovatartozás érzése. A csapatverseny erősíti a társas együttműködést. A társas tanulás közösségi élménye növeli a gyerekek önbizalmát, önbecsülését, egyúttal segíti a reális énképük alakulását, és erősíti a felelősségvállalásukat a közösségükért – részletezte Juhászné Koklács Éva.

Íjászkodniuk is kellett a versenyzőknek

Forrás: Kisnánai Szent Imre Általános Iskola

A főszervező azt is elmondta, hogy a verseny során az adott időszak történelmi és kulturális ismereteit átfogóan, tantárgyközi átfedésekkel történelmi, irodalom- és művészettörténeti szempontból dolgozzák fel a versenyzők élményszerű, tevékenység-központú fejlesztési feladatokkal. A döntőben a gasztronómiai-, kézműves- és a táncos gyakorlati feladatok is mélyítik, kiegészítik a megszerzett ismereteket.

– Az idei versenyre az ország 27 iskolájából 47 csapat jelentkezett. Az adott témában két levelező fordulóban szerezhették meg a döntőbe kerülés lehetőségét a 4 fős csapatok. A finálé csütörtöki napján a legendás túrával telt az idő. A pénteki döntő megnyitóját az Ózdi Huszárbandérium tette ünnepélyesebbé, autentikusabbá. Ezután a Vitézkedők próbáján elméletben és gyakorlatban is összemérték tudásukat, rátermettségüket az első két fordulóban legtöbb pontot elért 12 iskola tanulói – ők vívtak meg a kisnánai várban a Kalandozó vándorkupáért. A döntő nem hagyományos tanulmányi vetélkedő. A feladatok ügyességre, jó együttműködésre, leleményességre késztették a csapatokat, miközben az 1848-49 Magyarországának történelmét idézték fel. A verseny során megszerzett tudásra épült a totó, a vaktérkép, időgép, illetve az előzetes feladat – a honvédpóló terv. A döntőben vitézi próbák vártak a csapatokra: mocsárjárás gólyalábon, botbirkózás, íjászat, kelevézdobás, huszárharc, zoknis célbadobás. A csapatokra énekes bemutatkozás, tánctanulás, activity is várt. Gasztronómiai feladatként derelyét kellett készíteniük, de Logi-vár építés is várt rájuk. Ebéd után rendhagyó történelemórát is tartottak a résztvevőknek – sorolta Juhászné Koklács Éva.

A döntőben többek között, mocsárban kellett teljesíteni a feladatot gólyalábon

Forrás: Kisnánai Szent Imre Általános Iskola

A döntőben Heves vármegyét Eger, Hatvan, Heves és Hort egy-egy csapata képviselte. A finálé többi 8 gárdája Budapestről, Rétságról, Kiskunfélegyházáról, Tokajból, Bocskaikertről, Létavértesről, Ráckevéről, illetve Pencről érkezett.

A győzelmet végül a Horti Batthyány József Általános Iskola, HonvéDinnyék nevű csapata nyerte. Mögöttük másodikként a Kiskunfélegyházi Platán Utcai Általános Iskola, Platános huszárok elnevezésű csapata, harmadikként pedig a Tokaji II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és AMI Tokaji Innovátorok néven szerepelt gárdája végzett. A kétnapos rendezvényt az első helyezett horti csapat ünnepélyes lovaggá avatási szertartása zárta.