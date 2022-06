– A megmérettetés témája a Pragmatica Sanctio és kora volt. A döntő nem hagyományos tanulmányi vetélkedő, inkább ügyességre, együttműködésre, leleményességre késztette a csapatokat. A csapatok verseny során megszerzett tudásukra épült a totó, a vaktérképen történő helymeghatározás, a kor eseményeinek időrendi sorrendbe állítása. Volt egy előzetes feladat is, medált kellett tervezni. A döntőben vitézi próbák is vártak a csapatokra, például gólyalábon járás, botvívás, íjászat, kelevézdobás. Gasztronómiai- és kézműves feladat, továbbá Logi-vár építés is várt a résztvevőkre – tájékoztatott Juhászné Koklács Éva.

A döntőt végül Tokaj csapata nyerte Rétság, illetve Hort iskolásai előtt.