Az I love Tisza-tó magazin összeszedte, melyik Tisza-tavi strandon mennyiért hűsölhetünk. A poroszlói strand a családok egyik kedvelt helye. A part lassan mélyül, így nem kell attól tartani, hogy néhány lépés után állig elmerülünk. A legkisebbeket szárazföldi játszótér és három vízi csúszda is várja. Családoknak és baráti társaságoknak is kellemes kikapcsolódást nyújtanak a bérelhető SUP-ok, kajakok, kenuk, amelyekkel bebarangolhatják a környéket, de sportolhatnak is a kézilabda-, röplabda-, focipályán. A strand melletti büfében éhes pocakunkat is teletömhetjük. Az infrastruktúra szempontjából is remek választás a poroszlói strand, hiszen tiszta a vizesblokkok, baba-mama szoba, zuhanyzók és női-férfi mosdó is várja a látogatókat. A napijegy ezer forint, diákoknak, nyugdíjasoknak 500 forint, míg a helyiek ingyen strandolhatnak. A strand június 17-én, szombaton nyit és augusztus 31-én zár.