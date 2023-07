Az édesanyja, Barna Adrienn nemrégiben mesélte el portálunknak a kálváriájukat. Az orvosok nem kerteltek, pszichológus jelenlétében mondták el a szülőknek, hogy jelenleg még nincs gyógymód a fiuk betegségére, csak lassítani lehet a tüneteket. Levente nem tud futni, ugrálni, az öltözködésben is segítségre szorul. Éjszakánként sínben alszik, hogy nyújtsák a lábát, de így is csak lelassítani tudják a betegséget, megállítani nem, ezért évről-évre rosszabb állapotba kerül majd. Amíg nem válik elérhetővé a terápia, addig az idő előrehaladtával kerekesszékbe kerülnek a Duchenne-nel érintett betegek, s a károsodás érinti a légzési- és szívizmokat is, így általában húsz-harminc évet jósolnak nekik az orvosok, de ez az idő egyénenként eltérő lehet.