A napokban az egyik hírportálon összehasonlították a vonatok menetidejét a 80-as fővonalon a harminc évvel ezelőttihez képest. Mi is megnéztük, 30 éve a Budapest – Miskolc közötti intercityk megállás nélkül 1 óra 47 perces időt tudtak, ma két-három közbenső megállóval Budapestről Miskolcra két óra alatt jutnak el, visszafelé két óra öt perc a menetidő. Míg viszont akkor egy gyorsvonat menetideje a főváros és Miskolc között 2:15 óra, illetve 2:20 óra volt (visszafelé 2 óra 22 percig tartott az út elvileg), manapság egy sebesvonattal vesz igénybe 2:17 óra, vagy 2:22 órát az utazás, Miskolcról pedig 2 óra 27 perc telik el optimális esetben a Keletibe érkezésig.

Tavasszal egy konferencián a vasúttársaság közzétett egy grafikont is arról, hogy a Budapest-Miskolc vonalon a pályaparaméterek romlása 7 perccel hosszabb menetidőt eredményez majd a 2023/24-es menetrendben, ezt nem tükrözi a most közzétett tervezet. Az is igaz, hogy jelenleg Mezőkövesd és Mezőnyárád között pályafelújítás zajlik, illetve a szakminisztérium törölte a vasúti fővonal Hatvan és Füzesabony között tervezett fejlesztésének előkészítését. Növekvő eljutási időt jósoltak Egerből Szilvásváradra is.