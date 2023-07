Péntektől vasárnapig tartott Adácson a szokásos Jakab napi búcsú és az immár huszonkettedik alkalommal megrendezett Magyar Történelmi Tájegységek Néptánc Csoportjainak Fesztiválja. A hétvégi ünnepségsorozat azonban több volt a megszokottnál, a község egyben a fennállásának 700. évfordulóját is ünnepelte. A település nevének első írásos emléke 1323-ból maradt ránk, amelyben Adach névalakban szerepelt.

Péntek este táncházzal indul a három napos vigalom a településen. Az eső ugyan a művelődési ház előcsarnokába szorította be a résztvevőket, ám a kissé szűkös helyszín nem rontotta el a kitűnő hangulatot. Szombaton a főzőverseny közben megkezdődött a veterán autósok és motorosok találkozója, és megnyílt az Adács 700 évét bemutató kiállítás is. A főzőversenyen egyébként magyaros ételeket kellett készíteni, szigorúan gázon főzve, hogy ne szennyezze a levegőt a programok közben. Idén nem volt nevezési díj, és az első 3 helyezett csapat jutalomban is részesült.

Az esti órákban indult a Magyar Történelmi Tájegységek Néptánc Csoportjainak XXIV. Fesztiválja. A házigazdákon kívül fellépők érkeztek Cigándról, a felvidéki Királyhelmecről, az erdélyi Bálványosváraljáról, sőt Törökországból is. Ezután a Fiesta zenekar lépett fel, a koncertjüket pedig tűzijáték zárta, hogy végül elkezdődhessen a vasárnapba nyúló szabadtéri diszkó.

Vasárnap a megemlékezés következett a jeles évfordulóról. Először megkoszorúzták a községháza előtti parkban elhelyezett márványtáblát, amely az elmúlt 700 év legjelesebb adácsi történéseit örökíti meg. Ezután az Újfehértói Fúvószenekar, valamint a Jász Lovas Bandérium vezetésével látványos felvonulás indult a rendezvények színhelyére, az általános iskola előtti térre. Soha Márton, Adács polgármestere azzal kezdte köszöntőjét, hogy nagy ünnep ez a nap a község életében.

– Búcsú van, és az adácsiak a búcsút mindig nagyon ünnepelték. Most viszont egy különleges búcsú érkezett el, hiszen 700 éves a település. Ennek a méltó megünnepléséhez nagy összefogás kellett. Az adácsiak régen is büszke, összetartó emberek voltak. Most is erre volt szükség, és mindenki tudta, mi a dolga. Köszönöm mindenkinek, aki bármit tett vagy adott a jeles alkalomra, mert azt a szívéből tette vagy adta – fogalmazott Soha Márton.

Ünnepi beszédében Szabó Zsolt, a térség országgyűlési képviselője örömét fejezte ki, hogy fiatalok és idősebbek sokasága együtt ünnepel az évfordulón, legyenek helyiek, vagy akár a az ország más részeiről, vagy éppen a határokon túlról, sőt, a messzi Törökországból érkeztek.

– Adács első 700 éve megvolt, jöhet a következő, többszörösen ugyanennyi. Szeretünk élni, együtt mosolyogni, szeretjük az életet és a szülőföldünket. Azt szokták mondani, amit teszel a szülőföldedért, a környezetedért, azzal megtiszteled az őseidet. Hiszen amit az őseink ránkhagytak, azzal akkor járunk el tisztességesen, ha jobb állapotban adjuk tovább utódainkban. Az elmúlt 700 év alatt rengeteg adácsi adta az életét a hazáért háborúk, harcok során. Volt, amikor teljesen elnéptelenedett a falu, de aztán mindig újra indult az élet. Ezt az összefogást kérem minden adácsitól, minden magyartól, hogy a következő többszáz évben is meg tudjuk tartani ilyen szépségében Adácsot. Várok vissza mindenkit újabb 700 év múlva – derítette még jobb kedvre a hallgatóságot Szabó Zsolt.

Az ünnepi köszöntőket emlékérmek átadása, majd újabb táncgála követte, hogy aztán a Neoton Família sztárjainak élőzenés koncertje zárja az ünnepi hétvégét.