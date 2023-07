Amint azt már megírtuk, a Nagyúton élő Czékmány Hanna súlyos beteg.

A kislány háromszoros agyvérzéssel, valamint vesevéna trombózissal született, és maradandó agykárosodást szenvedett. Az orvosok semmi jót nem jósoltak nekik, azonban a szülei minden követ megmozgatnak annak érdekében, hogy javuljon a gyermek állapota. Folyamatosan fejlesztésekre hordják, és Hanna nemrégiben egy drága műtéten is átesett. Egyebek között kupakgyűjtésből jött össze a pénz a beavatkozásra, s bár az operáció jól sikerült, már akkor tudni lehetett, hogy további, fizetős fejlesztésekre lesz szükség.

A nagyúti kislány édesanyjánál, Barczai Zsuzsannánál érdeklődtünk, hogy vannak a műtét óta.

A hétéves Hanna, akiről az orvosok szinte lemondtak

– A műtét miatt is nagyon fontos a rehabilitáció, mely február óta folyamatosan tart. Az izmait nyújtani és egyben lazítani szükséges, és persze a szellemi fejlesztés is ugyanolyan fontos a fejlődés szempontjából. A fejlesztőházban, ahová járunk, olyan szakemberek foglalkoznak Hannával, akik teljesen az ő képességeit figyelme véve állítják össze a heti órákat számára. Tudják motiválni, tudják kezelni, amikor nem annyira tud a feladatokra koncentrálni – mondta el portálunknak Barczai Zsuzsanna, akitől megtudtuk, sajnos Hanna epilepsziája miatt vannak rosszabb napjaik. Egy egy roham után feszesebbek az izmai, és olyankor a hangulata is elég ingadozó, de a szakemberek szerencsére tudják, hogy hogyan motiválható egy gyermek ilyenkor is, s az édesanya nagyon hálás nekik ezért.

– Létrehoztuk a Hanna Álmaiért Alapítványt, s a lányunk fejlődése érdekében bízom benne, hogy az alapítványi háttér könnyebbé és biztonságosabbá teszi azt, hogy a fejlesztései biztosítva legyenek hosszú időre, mert sajnos azt már tudjuk, hogy hosszú út áll még előttünk. Sok sok tornára, fejlesztésre van szükség, és nem kizárt, hogy meg kell majd ismételni a műtétet is – részletezte.

Ahogy arról beszámoltunk, jelenleg egy nagyon drága gépre gyűjtenek, erről is mesélt portálunknak a kislány édesanyja.

– Nagyon szeretnénk Hanna számára egy olyan izomerősitő és járás sémát tanító gépet, amit Norvégiában gyártanak. Sajnos az új ára számunkra elérhetetlen, 14 millió forintba kerül, de használtan már 1,5 - 2 millióért is lehet venni, állapottól és felszereltségtől függően. Ez az itthoni rehabilitációt segítené akkor, amikor nem tudunk elmenni a fővárosba – osztotta meg a Heollal Barczai Zsuzsanna.

Volt időszak, amikor úgy nézett ki, be kell fejezniük a kupakgyűjtést, jelenleg viszont úgy tűnik, folytathatják.

– Sokáig kétséges volt, hogy gyűjthetjük-e továbbra is. Nagyon sok információ terjengett, és nehéz volt kiigazodni köztük, hogy melyik is igaz, ezért felvettem a kapcsolatot az illetékesekkel, akik e-mailben válaszoltak, és biztosítottak arról, hogy folytassuk nyugodtan a kupakgyűjtést. Mint írták, arra törekednek, hogy a felvásárlókkal a mindenki számára legmegfelelőbb szerződést kössék meg a jövőben – jegyezte meg az édesanya.

Az Összefogás és kupakgyűjtés Hannánk gyógyulásáért Facebook-oldalon nyomon követhetőek a nagyúti kislánnyal történtek, és aki támogatni szeretné a családot, az ott leírtak szerint megteheti.