Ezen díjat a kultúráért és innovációért felelős miniszter alapította. Az elismerést évente két szakember veheti át, akik a könyvtártudomány területén hosszabb időn át kiemelkedő, magas színvonalú szakmai tevékenységet végeznek.

Az egyetemi könyvtár fennállása óta számos kihívást teljesített Gál Tibor, valamint rugalmasan alkalmazkodott a változó felsőoktatási környezethez. Főigazgató-helyettesi munkája során kiemelt szerepet kap nála a gyűjteményharmonizáció, a fenntartó oktatási-kutatási céljaihoz illeszkedő állományfejlesztés és a költséghatékony modernizáció a szolgáltatásmenedzsmentben. Kitüntetett figyelemmel koordinálja az intézmény- és a Líceumtörténeti gyűjtemény gyarapítását, amely az Egyetem múltjának és jelenének méltó tükre.

Gál Tibor szakmai tudásán és értékein túl kiváló kutató és előadó is. Vass Judit egyebek között arról kérdezte, hogyan fogadta a nemzeti ünnepünk alkalmából kapott kitüntetést.

– Nagyon nagy meglepetés volt számomra, hogy megkaptam. A jelölésről tudtam, hiszen össze kellett állítanom egy anyagot hozzá, de csak somolyogtam, mert nem hittem, hogy engem választanak – kezdte Gál Tibor, aki arról is beszélt, hogyan választott hivatást.

A könyv és az olvasás mindig is szorosan kapcsolódott az életéhez, de tanítani nem szeretett volna, így került képbe a könyvtár. Kezdetben fél attól, hogy ez egy szűk munkaterület olyan tekintetben, hogy annyiból áll, hogy beül egy terembe, és szúrósan néz az olvasókra, mellette pedig könyvekkel dolgozik. Az elmúlt 36 évben azonban kiderült számára, hogy ennél sokkal összetettebb. Ehhez az is hozzátett, hogy képezte is magát, hogy minél szélesebb látókörrel rendelkezzen. A főiskola után egyetemet is végzett, és ahogy a diplomájában is szerepel, könyvtári informatikus, régi könyves könyvtáros végzettsége van. Az orvosi és az idegennyelvű könyvek is a kedvencei közé tartoznak. Munkájának egyik része, hogy a Hittudományi Főiskola könyvtárát is gondozza.

További érdekesség, hogy Shakespearet is fordít.

– Ez egy nagyon régi történet. Mindig is érdekelt az angol nyelv, olvasni is szeretek ezen a nyelven, s a csillagok is úgy álltak, hogy elkezdtem Shakespeare művet fordítani, 1999-ben készült az első változata ennek. Színházban láttam a Szentivánéji álom előadást, ez is inspirációt adott. S azért is választottam ezt a művet, mert sok benne a rím, így ez játékosabb is – részletezte Gál Tibor, aki nem tartja elképzelhetetlennek, hogy egyszer más műveket is lefordít.

A főigazgató-helyettes kutatásokban, fejlesztésekben is részt vett az elmúlt 36 évben. Arról is beszélt, hogyan dolgoztak régen, s milyen változások történtek azóta a munkája során.

