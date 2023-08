Ferenczy Dániel arról tájékoztatott, hogy a nyár kezdetével új alapokra helyezték az együttműködésüket a rendőrséggel. Mint mondta, ennek fókuszában a gyöngyösi közterületeken megjelenő közösségellenes magatartásformák, csavargók, illetve átutazó bűnözők kiszorítását tűzték ki célul.

Ferenczy Dániel városrendészeti igazgató

Forrás: Czímer Tamás/Heves Megyei Hírlap

– Azóta részünkről majdnem 90 esetben került sor valamilyen típusú intézkedésre, több mint 700 ezer forint bírságot szabtunk ki. A rendőrségnek 36 esetben adtunk át különböző típusú bűncselekményekkel gyanúsítható személyeket. A ruházatok átvizsgálása során több esetben előkerült kábítószergyanús anyag, lopásból származó termék, vagy szúró-vágó eszköz. Több olyan megbotránkoztatóan viselkedő személyt sikerült kivonnunk a közterületekről, akikkel a lakosok naponta találkoztak. A folyamatos ellenőrzéseknek köszönhetően most már a nagyobb belvárosi áruházak környékéről szinte teljesen eltűntek az erőszakos kéregetők, illetve a város közterületein is jelentősen csökkent a számuk. Ebben a lakosság is segített, akik rengeteg bejelentést tesznek ilyen típusú ügyekben a városrendészetnek. És persze sok köszönhető a térfigyelő kamerarendszernek is. Ugyanakkor a vasútállomással rendelkező környező településekről kaptunk olyan információkat, hogy ott jelentek meg ezek a szóban forgó személyek. Gyöngyösön a szemétlerakás mennyisége is csökkent, ebben is sikerült szép eredményeket elérni – összegezte Ferenczy Dániel.