Az önzetlen jó cselekedet nem ritka Verpeléten

A verpeléti non-profit civil egyesület önkéntes munkákat végez a településen és környékén is. Foglalkoznak adománygyűjtéssel, idősek segítésével, illetve program és rendezvényszervezéssel is. Kapcsolatban állnak a helyi iskolával, valamint más szervezetekkel is, így sokkal több irányban tudnak jót tenni.

A Mi Városunk Egyesület járhatóvá tette a tanösvényt a Verpelèti Várhegynél Forrás: Huszár Márk/Heves Megyei Hírlap

Verpeléten tevénykedik a Verpelét a Mi Városunk Egyesület!, melynek alapítója Balogh József, őt kérdeztük a tevékenységükről. A non-profit civil szervezet 2021. szeptember másodikán jött létre. Azonban József már évekkel azelőtt is önként segített időseknek, adományokat gyűjtött és szépítette önerőből a várost.

– Először fogtam egy fűkaszát és segítettem egy idősnek, aztán egyre többen csatlakoztak hozzám, eleinte a baráti körből, aztán már önkéntesek is – árulta el Balogh József. Erre felfigyelt Verpelét lakossága és vezetősége is. Az alpolgármester, majd az önkormányzat javaslatára pedig József elindította a Verpelét a Mi Városunk Egyesület! civil szervezetet. A hivatalossá válás után sem álltak meg a segítségnyújtással. Az önkéntesekből álló csapat alapszabálya, hogy a célkitűzéseiknek megfelelően cselekednek. Ilyen célok elsődlegesen az idősek és a rászoruló gyermekek segítése, kirándultatása, a város szépítése, és a hagyományőrzés, a kézműveskedés népszerűsítése és fenntartása is. Mára már számtalan adománygyűjtést, programot, rendezvényt és tereprendezést bonyolítottak le. Ilyen például az idei majális, amit a sportpályán rendeztek meg.

– Eleinte féltünk egy ekkora eseményt megrendezni, de a hangulat jó volt a nagyjából ötszáz résztvevőtől pedig nagyon jó visszajelzéseket kaptunk – vélekedett munkájukról az egyesület alapítója. A szervezet segédkezik a Verpeléti Arany János Általános Iskolában is, ahol legutóbb a pályaorientációs napot szervezték meg a gyermekeknek. Adománygyűjtés szempontjából az egyesület bármikor elérhető. Ruhagyűjtéssel folyamatosan foglalkoznak, heti szinten szelektálnak, mosnak, vasalnak és szállítanak ruhát rászoruló gyermekeknek, nem csak Verpeléten, hanem a környékén is. Emellett gyűjtenek és továbbítanak élelmiszert, tanszert, háztartási gépeket, eszközöket és bútorokat is. Hideg időben az ételosztás is rendszeres program.

Mivel a kezdeti önkéntes segítés egy egész egyesületté nőtte ki magát, az önkormányzat is segít a jótevőknek. – Az önkormányzattól kaptunk egy önkormányzati épületet, így van egy saját helyünk. Itt tudjuk tárolni az adományokat, össze tudunk ülni tárgyalni és el tudjuk látni a mindennapi feladatokat – mesélte az egyesület vezetője. Nemrégiben pedig újabb fejlesztésekkel lepte meg őket az önkormányzat. Az egyesület kapott egy utánfutót a szállításhoz, valamint használati gépeket a munkák elvégzéséhez. A szállítmányozást, a háztartási gépek és bútorok felmérését Balogh József személyesen intézi. Az egyesület jelenleg 13 állandó taggal rendelkezik, ez a szám azonban folyamatosan változik, hiszen vannak beugró önkéntesek. Az egyesület közösségi oldalán József minden munka előtt meghirdeti a feladatot és invitálja a lelkes, segíteni akaró közönséget. Így szokott összegyűlni az önkéntes csapat. Az állandó és beugrós tagokon kívül azonban akad tanulói segítség is. Az egyesület együttműködési szerződésben áll öt iskolával, melyekből folyamatosan fogadnak diákokat az ötven órás közösség szolgálat elvégzésére. Emellett együttműködési szerződésben állnak még a Bükki Nemzeti Park Igazgatósággal, illetve a Verpeléti Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat Társulással is.

