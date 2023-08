– Nincs időnk lazsálni, a kisfiam születése után is el kell végezni a munkákat. Rengeteg mindent megtermelünk és elkészítünk magunknak, például szörpöket, lekvárokat, szószokat, házisajtot, és most kezdjük a lecsó befőzését is – jegyezte meg Nikolett, s kiemelte, a napokban egy különleges ló, Hydra is beköltözött a poroszlói tanyájukra.

Apostol Nikolett és kisfia

Forrás: Apostol Nikolett/Beküldött fotó

– Ő egy lengyel származású Konyik kanca. A konyik egyike az életerős, primitív tarpánok kevés, egyenes leszármatottainak, ezért különös figyelmet érdemel. Ez a fajta ősidők óta megtalálható Lengyelország területén. Nyugodt, könnyen kezelhető és tartását tekintve igénytelen. Hydrával kapcsolatban külön érdekesség, hogy az iratai között ott volt az eredeti Lengyel tenyészszemle dokumentuma is – tudtuk meg Apostol Nikolettől.

A különleges Hydra nemrég költözött a tanyára

Forrás: Apostol Nikolett/Beküldött fotó

További érdekességekkel is büszkélkedhetnek. Megpróbálkoztak a világ legdrágább chilijének termesztésével, s bár sok reményt nem fűztek hozzá, két tő is megmaradt a tanyán, és terem is. A napokban lesz időszerű a szedés, majd megkezdődik a termés aszalása.