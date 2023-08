Selypen 16-án, szerdán reggel 6-tól este 8 óráig, 17-én, csütörtökön pedig délután 1-től éjfélig megállási tilalom lesz érvényben a Cukorgyári úti parkolókban. Ugyanezen időpontokban a rendőrség közreműködésével teljesen lezárják a Cukorgyári úton a gépjárműforgalmat, továbbá nagyjából 10 perces időtartamokra a gyalogosok és a kerékpárosok közlekedését is korlátozzák. A gépjárművezetők, a bringások és a gyalogosok emellett a Nefelejcs utca és az Árpád út kereszteződésében – ismertebben a „selypi sarkon” –, valamint a Nefelejcs út Aradi utcáig tartó szakaszán is részleges korlátozásra számíthatnak. A lezárás egyben azt is jelenti, hogy Zagyvaszántó, valamint Petőfibánya felé a jelzett időpontokban csak kerülővel juthatnak el a gépjárművezetők.