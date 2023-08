Noha a forgatás idejére a helyszín lezárják – a gépjárműforgalom mellett a gyalogosok mozgását is korlátozzák –, a történéseket jelentős érdeklődés kíséri. Az élelmiszerbolt előtti nagy parkolóban a stáb például egy piacot alakított ki, aminek bőséges kínálata sokak figyelmét felkeltette. Többen a biztonsági őrök kordonon kívülről telefonjaikkal videót is készítettek, amint feltűnt Eddie Reydmane, az Oscar-díjas főszereplő is (aki A mindenség elmélete című alkotás főszereplőjeként, Stephen Hawking megformálásáért megkapta a legragosabb filmdíjak többségét). Reydmane karaktere, a Sakál a történet szerint az elárusítóhelyen dinnyét vásárolt. A jelenetet néhányszor meg kellett ismételni, így a sokaság viszonylag hosszú ideig tanúja lehetet az alakításnak.

Érdekesség, hogy a stáb illetékese a „piacos” jelenet fogatásának végeztével a zöldségeket és a gyümölcsöket felajánlotta az önkormányzatnak azzal, hogy juttassák el a rászorulóknak. Erről Víg Zoltán lőrinci polgármester számolt be. Hozzátette, hogy az adományt az egyik helyi intézménynek szánták, de mire a helyszínre értek, a selypiek már mindent elvittek. Utóbbinak magunk is tanúi voltunk, akadt, aki a közösségi médiában élő videóban hívta fel az emberek figyelmét arra, hogy „szabad a gazda”, mi több, azt is bemutatta, hogy ő mennyi mindent visz haza. Tény, hogy sokan éltek a lehetőséggel.