– Gyakran hallani öntől, hogy itt szinte mindenből kettő kell. Az okot is tudjuk?

– A vasút olyan módon osztja két részre a várost, hogy az egyik településrészből a másikba autóval csak úgy lehet eljutni, hogy minden bizonnyal egyedüliként az országban, külterületre kell kimenni. Ezért is van kettő iskolánk, óvodánk és bölcsődénk is. De még mielőtt a "duplikáció" legújabb fejleményeiről beszélnék, elmondom, hogy folytatjuk az ipari parki fejlesztéseket is, mert amit eladtunk 6 hektárt, azzal szemben még volt egy 10 hektáros terület, s megkezdtük annak is a kisajátítását. Az ok: két nagy cég is jelezte, hogy szeretne itt tőlünk területet vásárolni, ami okot adott, hogy önkormányzati területekből ezeket kisajátítsuk. Így ott is folytatjuk az ipari parkban már megkezdett tevékenységet. Nagyon fontos a város életében, hogy ez a két nagy cég idejöjjön.

– Valamikor tavasszal jelentették be, hogy eredményes volt az északi városrész fejlesztésére beadott pályázatuk is. Mi valósul meg ott?

– A Zöld város projekt befejezésével párhuzamosan pályáztunk az északi városrészt illetően az Élhető város TOP Plusz programban is sikerrel jártunk. A támogatási szerződést megkötöttük, 1,53 milliárd forintot ítéltek meg nekünk. Ebből szeretnénk megvalósítani például az aluljáróból való kijöveti részen, az északi városrészben – közel 50 autó elhelyezését szolgáló – parkolót, hiszen sok az ingázó itt Füzesabonyban. Itt már a területeket meg is vásároltuk. A telep főutcája a Szabadság út, ahol szeretnénk továbbvinni azokat a fejlesztéseket, amit a falusi részen megvalósítottunk. Zöldfelületek, parkolók, utcabútorok...