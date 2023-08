Egy egri egyéni vállalkozó, aki kérte, hogy nevét ne írjuk le elmondta, hogy a hőség idején a szabadban, épületek tetején végzett munka során igyekeznek figyelni egészségi állapotukra, ám ilyen helyen ez kifejezetten nehezen kivitelezhető.

– A munkavédelmi szabályok szerint sok területen nem lehet ilyenkor sem rövid ruházatban dolgozni, ez nyilván még inkább növeli a terhelést. Fokozottan figyelni kell a folyadékbevitelre, illetve arra is, hogy ne folyamatosan a napon végezzük a munkát, időnként árnyékban meg kell pihenni, ám például egy építkezésen erre kevés lehetőség van – fogalmazott.

Ha a munkahelyeken a egyeseknek nem is mindig sikerül lehűtenie magát ezekben a napokban, az egri önkormányzat város szerte igyekszik hűvösebb légkört teremteni a vármegyeszékhelyen. Párakapuk kerültek a felsővárosba, a Dobó térre és a Lajosvárosba is.

Azoknak, akik nem dolgoznak, hanem kikapcsolódnak a napokban az Eger Városi Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. a Visit Eger oldalon összegyűjtötte, hogy milyen lehetőségek várnak a városban, melyek akkor is gondtalanul élvezhetőek, ha tombol a hőség és hét ágra süt a nap. Ajánlják a strandot és a termálfürdőt, a Szépasszony-völgy pincéit, Egerszalók és Demjén látnivalóit, illetve a nyáron is hűvös Érseki pincerendszert is.

Az egri Pálok Dalmával szerdán, kora délután találkoztunk a Dobó téren. Mint mondja, nyári lánynak érzi magát, de most neki is melege van.

– Sajnos a házunk is felmelegszik, és ha nincs légmozgás, akkor estére sem igazán hűl le. Én nagyon szeretem a meleget, de most jól jönne egy légkondi – fogalmazott.

A város önkormányzata arról tájékoztatta portálunkat, hogy a Dobó téri, Vallon és Mátyás király utcai párakapukon túl is igyekeznek elviselhetőbbé tenni a hőséget.

– A városháza aulájába víztartály került, ha bárki egy kis hűvösre vágyik vagy megszomjazik, nyugodtan betérhet, lehetősége nyílik leülni, illetve vizet fogyasztani. Emellett a Városgondozás Eger Kft. munkatársai is azon dolgoznak, hogy az utcákon is elviselhetőbbé tegyék a meleget, így több napszakban locsolják azokat a városban. Kérjük a lakosságot, hogy kánikula idején lehetőség szerint - kiemelten 11-15 óra között – ne tartózkodjanak a napon, kerüljék a szervezetünket terhelő fizikai munkát, vigyenek magukkal elegendő folyadékot, ne feledkezzenek meg a sapka, kalap viseléséről sem, valamint bőrük védelmére is fokozottan figyeljenek oda – részletezték. Az önkormányzat tervez vízosztást is, pontos időpontjáról később adnak tájékoztatást.