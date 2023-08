– Nagygomboson egy fél hektáros terület eladásáról szóló szerződést függesztettek ki. A területen két kis nyaraló is állt. A földtörvény szerint 60 nap áll rendelkezésre, hogy élni lehessen az elővásárlási joggal, amellyel én rendelkezem regisztrált földművesként, így benyújtottuk rá az igényt hiszen a párommal szükségünk volt az említett területre a nyaralókkal együtt – meséli horti olvasónk, aki kérte, hogy nevét ne írjuk le.

– Július 27-én meg is érkezett a határozat, amiben az szerepel, hogy számomra hagyták jóvá az adásvételt, egy másik vevőt elutasítottak hiszen így én lépek a helyébe az adásvételben. Azonban még aznap a másik vevő – aki egy idős lőrinci nő – a fiával együtt autóba ült és eljöttek szüleimhez fenyegetőzni, hogy lépjünk vissza a párommal az adásvételtől. Azt mondták a szüleimnek szitkozódva, hogy lebontják a 2 nyaralót ami a telken van, sőt, még a szüleim horti házát is felgyújtják. Legnagyobb döbbenetünkre a két nagygombosi nyaralót egy markoló – a szemtanúk szerint – július 29-re szinte teljesen elbontotta valaki kérésére – mesélte horti olvasónk a történetet. Mint mondta, az ügyről értesítették a rendőrséget, a bontást pedig a szomszédok is látták. Olvasónk azt mondja, az idős nő ráadásul a történtek után a telefonban azt mondta, megtehette, hogy elbontatja a házakat, mert szerinte az övé. Olvasónk ugyanakkor kiemelte, hogy úgy tudja, a hölgy figyelmét felhívták rá, hogy ne nyúljon a telkekhez addig, míg a folyamat le nem zárul, s ez a szerződésében is szerepelt. Az esettel kapcsolatban megkerestük a rendőrséget, a korábbi tulajdonost és azt a nőt, aki szerette volna megvenni a telkeket.

– Az esettel kapcsolatban rongálás bűncselekmény gyanúja miatt indult eljárás ismeretlen tettes ellen a Hatvani Rendőrkapitányságon. A folyamatban lévő nyomozásra tekintettel bővebb tájékoztatást nem áll módunkban adni – válaszolt a Heves Vármegyei Rendőr- Főkapitányság megkeresésünkre.

Az ingatlant eladó férfi édesanyját sikerült elérnünk (mikor az eladás kezdődött gyermeke még kiskorú volt.) Arról tájékoztatta portálunkat, hogy úgy tudják, valóban történt a fent leírtakhoz hasonló eset, de csak utólag értesültek róla. Mivel a telek már nem tartozott hozzájuk a történtekkor, ezért őket nem érinti és nem is kívánnak nyilatkozni az esetről. Az ingatlant eredetileg megvásárolni szándékozó nő portálunknak szintén azt mondta több telefonbeszélgetés után, hogy nem kíván nyilatkozni az ügyről. Az érintettek előtt természetesen továbbra is fennáll a lehetőség, hogy szerkesztőségünk elérhetőségein felvegyék velünk a kapcsolatot és nyilatkozzanak az ügyről – amennyiben szeretnének.

Egyébként az elővásárlási joggal kapcsolatban az ingatlan.com azt írta, az nem mindig szerepel a tulajdoni lapon.

„Ha egy ingatlannak elővásárlási jogosultja van, az azt jelenti, hogy az elővásárlás jogosultjának joga van ahhoz, hogy a harmadik személy vásárló előtt megvásárolja az adott ingatlant az általa adott vételi ajánlatban szereplő azonos feltételekkel. Az eladó tehát a vételi ajánlatot teljes terjedelmében köteles igazolhatóan az elővásárlásra jogosulttal megismertetni. Ehhez határidőt kell biztosítania, hogy a jogosultnak maradjon kellő ideje ahhoz, hogy eldönthesse, kíván-e élni az elővásárlási jogával. Ha az eladó a fentiek szerint közölte a vételi ajánlatot, de a megadott határidőben válasz nem érkezett, illetve az elővásárlásra jogosult jelezte, hogy nem kíván élni a jogával, úgy az adásvételi szerződés megköthető a vevővel.”- olvasható az anyagban. Mint írták, ügyelnünk kell arra is, hogy az osztatlan közös tulajdon esetében a törvény írja elő az elővásárlási jog fennállását. Ha tehát van tulajdonostárs az ingatlanban, ő mindenképpen elővásárlási joggal rendelkezik. A jogosultakat pedig a legtöbb esetben ajánlott értesíteni.

(Főoldali képünk illusztráció, forrás: Shutterstock)