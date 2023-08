A Születés templomától kezdve keresték fel Jézus földi életének legfontosabb helyszíneit. Egy napot töltöttek Jeruzsálemben, ahol végigjárták a Via Dolorosát, a szenvedés útját. A Szent Sír Bazilikában a Golgotát, majd magát a sírt is felkeresték. Eljutottak az Utolsó vacsora termébe és a Siratófalhoz. Később Jerikóban helyi datolyát kóstoltak, s felidézték Zakeus történetét, valamint felolvasták a Jézus megkísértéséről szóló evangéliumi részt. A Qumrani sivatagban megnézték a tekercseket rejtő barlangokat, s a megtalálásuk történetéhez kapcsolódó kiállítást. A zarándok csapat átélhette a Holt tengerben való lebegés csodáját, a Jordán folyóban pedig megújíthatták keresztségi fogadalmukat. Két zarándoktársuk ekkor lett az egyház tagja. Az utolsó napokban Názáret felé indultak. Először felkeresték a Kánai mennyegző tiszteletére emelt templomot, majd – Jézus tanítói útját – követve a Galileai tó környékét járták be. Látták a kenyérszaporítás csodájának hagyomány szerinti helyszínét is majd az irányt a Nyolc Boldogság hegyének vették. A zarándoklat fénypontjaként pedig jártak az Úrszínváltozás helyén, a Tábor hegyén.