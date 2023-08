A gyakorlott háziasszonyok tudják, hogy nem mindegy, milyen befőzőparadicsomot választunk. Erre a legalkalmasabb például a Kecskeméti, Ace, Marmande fajták. Ezek jó ízűek lédúsak, gömbölyűek, méretre közepesek. A koktélparadicsommal nem érdemes vesződni. Azt használjuk inkább salátákba! Lényeges az is, hogy ne túl kemény paradicsomokat válasszunk a befőzéshez, s túlérettek se legyenek.

Paradicsomot sokféleképpen tartósíthatunk. Ehhez a mindmegette.hu oldalról szereztünk tuti tippeket. A paradicsom passzírozása lehetséges kézi passzírozóval, de ezzel időigényes a munka ráadásul általában fröcskölnek, koszolnak is. Szinte minden típusú húsdarálóhoz kapható passzírozó betét is, ezekkel akár óránként 50-100 kg paradicsomot is le lehet passzírozni.

A paradicsomlé készítésének legegyszerűbb módja, ha áttörjük, passzírozzuk a megmosott, lecsumázott nyers paradicsomot. A levet 15 percet forraljuk majd előmelegített üvegekbe töltjük, lekötjük, szárazon kidunsztoljuk. Ha daraboljuk, akkor mossuk meg, szedjük le a szárát és a zöld részeket, majd vágjuk darabokra. Főzzük 20 percig, forrón töltsük, üvegekbe majd szárazon dunsztoljuk ki.

A csírátlanított, tiszta üveg és a szárazdunszt elengedhetetlen a biztos tartósításhoz! A szárazdunszttal kapcsolatban két fontos tudnivaló van. Az egyik, hogy a befőzendő anyagot forrón kell az üvegbe tölteni. Mialatt az üvegeket töltögetjük, hagyjuk a paradicsomot alacsony fokozaton forrni. Az üvegeket jól le kell zárni, meg is lehet fordítani, de nem muszáj. A forró üvegeket pokrócba kell bugyolálni, és ebben kihűteni. A pokrócot tehetjük kosarakba is, így könnyebb a mozgatásuk.

Sokan esküsznek a szalicil, a nátrium-benzoát, a borkősav használatára. Az első kettőt, ha lehet, kerüljük el, még kis mennyiségben sincs rájuk szüksége a szervezetünknek. Ha megfelelő üvegeket és rájuk illő fedőket használunk, elegendő a száraz dunszt.

Paradicsomot egészben is eltehetünk. A még nem teljesen érett paradicsomokat tegyük üvegbe, és öntsünk rá annyi olajat, ami ellepi. Kössük le az üveget, és tegyük a kamrába. Akár salátát is készíthetünk belőle télen.