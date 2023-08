Mindennek oka, hogy egyáltalán nem (vagy csak nagyon nehezen) bomlanak le a környezetben, azaz gyakorlatilag: örök életű vegyületek. A család meglehetősen népes: hivatalosan már ötezret azonosítottak, de a számuk bizonyos becslések szerint elérheti akár a tízezret is.

– Amit most megtaláltunk a Tiszában, az az egyik leghírhedtebb, korábban nagy tömegben gyártott (egyben az egyik legősibb örökéletű) vegyület: a perfluorooktán-szulfonsav. Sikerének titka, hogy több ezer társához hasonlóan poláros és apoláros vegyület egyben, így egyszerre két felülethez is képes tapadni, ennek köszönhetően az egyik legjobb határfelület-képző anyag a világon. Tűzoltóhabként például azért működik tökéletesen, mert kötődik a lángoló olajhoz elzárva azt a levegő oxigénjétől, így hatékonyan tudja eloltani az olajtüzeket – magyarázta Palotai Zoltán.

Mindennapi előfordulását remekül szemlélteti, hogy a mintavétel során a helyszínen dolgozó laboratóriumi munkatársnak például nem szabad test- vagy arcápolót használnia, nem vehet fel antisztatikus ruhát, nem fogyaszthat olyan ételt, ahol valamilyen csomagolóanyag is jelen van, és még a járművét is megfelelő távolságban kell elhelyeznie, hiszen onnan is bekerülhetnek a vízbe PFAS-vegyületek. Szkafandert kellene felhúznia? Nem jó ötlet: még az is tartalmaz örökéletű vegyületeket.