Mátraderecskén az üdülőövezetben lázas készülődés előzte meg a szombati, családias hangulatú egész napos rendezvényt. Bere Károlytól, a szervezet vezetőjétől megtudtuk, immár harmadik alkalommal rendezték meg az üdülőövezetben élők, nyaralók közös ünnepét, amely fantasztikus légkörben zajlott. A rengeteg, lelkes önkéntesnek köszönhetően senki nem unatkozott, nem éhezett, a gyerekek és a felnőttek is remekül szórakoztak. Már reggel nekiálltak a sütés-főzésnek a nevező csapatok, s a helyszínen finom sütikkel is lehetett nevezni a sütiversenyre. A gyerekeknek számos programot szerveztek, kreatív kézműves-foglalkozásokkal, arcfestéssel, kosaras forgóval, ügyességi vetélkedőkkel, rajzversennyel várták őket.

Délelőtt vendégül látták azokat a katasztrófavédelmi szakembereket is, akik a nemrégiben súlyos károkat okozó villámárvízben segítették a lakosságot értékeik mentésében. Számukra oklevelet és ajándékot adtak át a mátraderecskei lakosság hálája jeléül. Délután a versenyek győzteseit is kihirdették, s tombolahúzáson is részt vehetett. A rendezvény egyúttal frissítőpontjául is szolgált az ötödik alkalommal megrendezett Palóc Portya elnevezésű versenynek.

Bere Károly örömmel számolt be arról, hogy a Csillagvirág Népművészeti Egyesület és a Mátraderecskei Népdalkör után a Mátraderecskei Polgárőr Egyesület is képviseltette magát a rendezvényen.

Mátraderecske és Recsk települések polgármesterei is elfogadták a meghívást. Mindenki nagyon jól érezte magát. Forgó Gábor, polgármester további támogatásáról biztosította az egyesületet, míg Nagy Sándor, Recsk polgármestere azt ígérte, jövőre egy meglepetés programmal fogja színesíteni a negyedik domonkosi napot.

A változékony időjárás nem fogott ki a szervezőkön. Remek napot zártak, igazi nagy családként éltek meg minden pillanatot.